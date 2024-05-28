Колишнього одеського військкома Борисова знов затримали одразу після внесення 12 млн застави

Правоохоронці стверджують, що після сплати застави Борисов нібито міг намагатися виїхати за кордон

Фото: ДБР

Ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування і соцпідтримки Євгена Борисова, який минулого року фігурував у розслідуванні УП про віллу на курорті в Іспанії, затримано в Києві після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн грн за попереднім обвинуваченням. Про це повідомило Держбюро розслідувань.

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Бюро заявило, що отримало інформацію, що після сплати застави Борисов нібито планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня, йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн грн (стаття передбачає від восьми до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна).

Проти Борисова вже було порушено кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу, його затримали й заарештували в липні 2023 року.

Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 150 млн грн застави, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень.

Колишньому військкому вже було повідомлено про підозри за трьома статтями – за ними загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

22 червня 2023 року журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. На його дружину там також записано офісний центр.

23 червня Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.

22 липня ДБР повідомило Борисову про підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн. Затримали його 24 липня – правоохоронці стверджували, що він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів, авто та місцеперебування.

25 липня Борисова арештували з правом внесення застави у 150 млн грн.

Під час судового засідання Борисов заявив, що він – військовослужбовець, який "отримав на війні поранення", а до Іспанії та Туреччини їздив нібито на "реабілітацію".

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