Колишнього одеського військкома Борисова знов затримали одразу після внесення 12 млн застави
Ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування і соцпідтримки Євгена Борисова, який минулого року фігурував у розслідуванні УП про віллу на курорті в Іспанії, затримано в Києві після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн грн за попереднім обвинуваченням. Про це повідомило Держбюро розслідувань.
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Бюро заявило, що отримало інформацію, що після сплати застави Борисов нібито планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.
Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня, йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн грн (стаття передбачає від восьми до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна).
Проти Борисова вже було порушено кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу, його затримали й заарештували в липні 2023 року.
Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 150 млн грн застави, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень.
Колишньому військкому вже було повідомлено про підозри за трьома статтями – за ними загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
- 22 червня 2023 року журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. На його дружину там також записано офісний центр.
- 23 червня Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.
- 22 липня ДБР повідомило Борисову про підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн. Затримали його 24 липня – правоохоронці стверджували, що він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів, авто та місцеперебування.
- 25 липня Борисова арештували з правом внесення застави у 150 млн грн.
- Під час судового засідання Борисов заявив, що він – військовослужбовець, який "отримав на війні поранення", а до Іспанії та Туреччини їздив нібито на "реабілітацію".
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