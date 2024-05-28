Бывшего одесского военкома Борисова опять задержали сразу после внесения 12 млн залога

Правоохранители утверждают, что после уплаты залога Борисов якобы мог пытаться выехать за границу

Фото: ГБР

Экс-начальник Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Евгений Борисов, который в прошлом году фигурировал в расследовании УП о вилле на курорте в Испании, задержан в Киеве после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн грн по предыдущему обвинению. Об этом сообщило Госбюро расследований.

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Бюро заявило, что получило информацию, что после уплаты залога Борисов якобы планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в частности выехать за границу.

Работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве 28 мая, ему сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн грн (статья предусматривает от восьми до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества).

Против Борисова уже было возбуждено уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса, его задержали и арестовали в июле 2023 года.

Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 150 млн грн залога, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн гривен.

Бывшему военкому уже было сообщено о подозрениях по трем статьям – по ним грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

22 июня 2023 года журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. На его жену там также записан офисный центр.

23 июня Зеленский поручил немедленно уволить одесского военкома и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.

22 июля ГБР сообщило Борисову о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн грн. Задержали его 24 июля – правоохранители утверждали, что он пытался скрыться от следствия, меняя номера телефонов, авто и местонахождение.

25 июля Борисов был арестован с правом внесения залога в 150 млн грн.

Во время судебного заседания Борисов заявил, что он – военнослужащий, "получивший на войне ранения", а в Испанию и Турцию ездил якобы на "реабилитацию".

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