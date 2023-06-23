Зеленський доручив Залужному "негайно звільнити" одеського військкома

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення Ставки верховного головнокомандувача. На засіданні він доручив головнокомандувачу ЗСУ звільнити Євгена Борисова, начальника Одеського обласного територіального центру комплектування, у сім'ї якого журналісти знайшли коштовну нерухомість в Іспанії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зеленський дав термінове доручення Валерію Залужному "негайно звільнити з посади" начальника Одеського обласного ТЦК.

Окрім цього, президент дав термінове доручення створити комісію для перевірки всіх військкомів в усіх областях: "Щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".

Комісію очолить перший заступник міністра оборони генерал Павлюк. До неї також увійдуть правоохоронний блок та Національне агентство з питань запобігання корупції.

Також на Ставці президент заслухав усіх командувачів: генералів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова.

Була доповідь командувача Військово-морських сил віцеадмірала Неїжпапи.

Також доповідали міністр закордонних справ Кулеба, міністр оборони Резніков та міністр стратегічної промисловості Камишін.

"Питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами, темпи зростання виробництва в українському оборонно-промисловому комплексі", – розповів президент про теми доповідей.

22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір начальника Одеського обласного ТЦК. На його дружину там же записаний офісний центр.

Читайте також: Зеленський про РНБО: За укриття будуть кадрові рішення, за хабарі у судах – строк до 15 років

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.