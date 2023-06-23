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Зеленский поручил Залужному "немедленно уволить" одесского военкома

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 18:42
Зеленский поручил Залужному
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении Ставки верховного главнокомандующего. На заседании он поручил главнокомандующему ВСУ уволить Евгения Борисова, начальника Одесского областного территориального центра комплектования, у семьи которого журналисты нашли дорогую недвижимость в Испании. 

Зеленский дал срочное поручение Валерию Залужному "немедленно уволить с должности" начальника Одесского областного ТЦК.

Кроме этого, президент дал срочное поручение создать комиссию для проверки всех военкомов во всех областях: "Чтобы они не позорили наше государство и память героев, погибающих на фронте".

Комиссию возглавит первый заместитель министра обороны генерал Павлюк. В нее также войдут правоохранительный блок и Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Также на Ставке президент заслушал всех командующих: генералов Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева.

Был доклад командующего Военно-морскими силами вице-адмирала Неижпапы.

Также докладывали министр иностранных дел Кулеба, министр обороны Резников и министр стратегической промышленности Камышин.

"Вопрос оборонно-наступательных операций, поставок оружия, контрактов с партнерами, темпы роста производства в украинском оборонно-промышленном комплексе", – рассказал президент о темах докладов.

  • 22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать начальника Одесского областного ТЦК. На его жену там же записан офисный центр.

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Артём Джерипа
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