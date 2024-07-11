Экс-военком Борисов предстанет перед судом: он ездил отдыхать в Испанию вместо службы

Бывший начальник Одесского ТЦК и СП оформлял себе выезд якобы на лечение после ранения на фронте

Бывший глава Одесского областного ТЦК Евгений Борисов в Печерском районном суде Киева 30 мая 2024 года (Фото: Стас Юрченко, Решетка)

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование дела по бывшему начальнику Одесского ТЦК и СП, который вместо службы ездил на курорты Сейшельских островов и Испании. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил – речь идет о Евгении Борисове.

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Правоохранители направили в суд обвинительный акт, его обвиняют в статьях о:

→ использовании поддельного документа;

→ неявке вовремя на службу без уважительных причин;

→ уклонении от несения обязанностей военной службы путем иного обмана.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что экс-чиновник выезжал за пределы Украины в 2022-2023 году под видом человека, который якобы пострадал в результате войны.

В частности, Борисов оформлял себе выезд якобы на лечение после ранения на фронте, а на самом деле ездил на ценные курорты Сейшельских островов и Испании, отметили в ГБР.

Бюро сообщило, что сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривень, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн гривень.

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22 июня 2023 года журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать тогдашнего начальника Одесского областного ТЦК Борисова. На его жену там также записан офисный центр. На следующий день Зеленский поручил немедленно уволить Борисова и создать комиссию для проверки всех военкомов.

22 июля ГБР сообщило Борисову о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн грн. Задержали его 24 июля – правоохранители утверждали, что он пытался скрыться от следствия, меняя номера телефонов, авто и местонахождение. 25 июля Борисов был арестован с правом внесения залога в 150 млн грн.

28 мая 2024 года после того, как за Борисова внесли залог в 12 млн грн, его задержали и сообщили о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн грн. По этой статье ему грозит до 12 лет тюрьмы, по другим обвинениям – до десяти.

30 мая Борисов был арестован на два месяца по подозрению в легализации доходов, полученных незаконным путем. Альтернатива – залог в 140 млн грн.

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