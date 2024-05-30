Экс-военкома Одесской области Борисова арестовали на два месяца – или 142 млн грн залога

Бывший глава Одесского областного ТЦК не признает вину и возмущается действиями прокуратуры

Бывший глава Одесского областного ТЦК Евгений Борисов в Печерском районном суде Киева 30 мая 2024 года (Фото: Стас Юрченко, Ґрати)

Бывший глава Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов арестован на два месяца по подозрению в легализации доходов, полученных незаконным путем. Альтернатива – залог в 142 млн грн. О таком решении из зала суда сообщает медиа Ґрати.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Дело рассматривал Печерский районный суд Киева, именно о такой мере пресечения просил прокурор Специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Арсений Протасов.

Чиновник отметил, что Борисова подозревают в легализации более 8,2 млн евро (около 359,6 млн грн), в то же время судья Ирина Литвинова удовлетворила ходатайство в полном объеме.

Как отмечает медиа, Евгений Борисов вину не признал: "Я ничего не нарушал. Меня возмущает, что творит прокуратура".

Адвокаты бывшего чиновника просили суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры и освободить Борисова из-под стражи.

Читайте также: Был в Испании "на реабилитации", могу умереть из-за тромба – экс-военком Борисов в суде

22 июня 2023 года журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать тогдашнего начальника Одесского областного ТЦК Борисова. На его жену там также записан офисный центр. На следующий день Зеленский поручил немедленно уволить Борисова и создать комиссию для проверки всех военкомов.

22 июля ДБР сообщил Борисову о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн грн. Задержали его 24 июля – правоохранители утверждали, что он пытался скрыться от следствия, меняя номера телефонов, авто и местонахождение. 25 июля Борисов был арестован с правом внесения залога в 150 млн грн.

28 мая 2024 года, после того, как за Борисова внесли залог в 12 млн грн, его задержали и сообщили о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн грн. По этой статье ему грозит до 12 лет тюрьмы, по другим обвинениям – до 10.

Читайте также: ГБР: Разоблачена многомиллионная схема заработка на уклонистах в Одесском ТЦК – видео