Ексвійськкома Одещини Борисова заарештовано на два місяці – або 140 млн грн застави

Колишній голова Одеського обласного ТЦК Євген Борисов у Печерському районному суді Києва 30 травня 2024 року (Фото: Стас Юрченко, Ґрати)

Колишнього голову Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова заарештовано на два місяці за підозрою у легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Альтернатива – застава у 142 млн грн. Про таке рішення з зали суду повідомляє медіа Ґрати. Згодом в Офісі генерального прокурора уточнили, що обсяг застави – 140 млн.

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Справу розглядав Печерський районний суд Києва, саме про такий запобіжний захід просив прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Арсеній Протасов.

Посадовець зазначив, що Борисова підозрюють у легалізації понад 8,2 млн євро (близько 359,6 млн грн), натомість суддя Ірина Литвинова задовольнила клопотання у повному обсязі.

Як зауважує медіа, Євген Борисов вину не визнав: "Я нічого не порушував. Мене обурює, що творить прокуратура".

Адвокати колишнього посадовця просили суд відмовити у задоволенні клопотання прокуратури й звільнити Борисова з-під варти.

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22 червня 2023 року журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір тодішнього начальника Одеського обласного ТЦК Борисова. На його дружину там також записано офісний центр. Наступного дня Зеленський доручив негайно звільнити Борисова та створити комісію для перевірки всіх військкомів.

22 липня ДБР повідомило Борисову про підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн. Затримали його 24 липня – правоохоронці стверджували, що він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів, авто та місцеперебування. 25 липня Борисова арештували з правом внесення застави у 150 млн грн.

28 травня 2024 року після того, як за Борисова внесли заставу у 12 млн грн, його затримали й повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн грн. За цією статтею йому загрожує до 12 років тюрми, за іншими звинуваченнями – до 10.

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