Правоохоронець на Одещині переправляв чоловіків у Молдову: платили до $10 000 – ДБР
У Одеській області правоохоронці заблокували канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків до Молдови – його організовував заступник начальник відділу одного з правоохоронних органів. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
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Працівники ДБР співпрацювали зі Службою безпеки України та Державною прикордонною службою. За даними слідства, у лютому 2024 року посадовець організував канал, до якого залучив трьох цивільних, які займалися пошуком охочих за гроші незаконно покинути країну.
Правоохоронці стверджують – чоловік планував маршрути та час перетину кордону поза межами пунктів пропуску й оминаючи прикордонні наряди.
Клієнтів вивозили з України власним транспортом, за свої послуги вони брали $6 000-10 000 з людини, зазначили правоохоронці.
За даними слідства, група встигла заробити щонайменше на дев'ятьох чоловіках.
Правоохоронцю оголосили підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання до дев'яти років позбавлення волі.
Наразі ДБР встановлює повне коло причетних, розв'язується питання щодо повідомлення підозри цивільним спільникам посадовця.
- 29 квітня прикордонники на Буковині викрили канал незаконного переправлення людей через кордон – організатори просили з сімох чоловіків від 6000 до 9000 євро.
- 25 червня ДБР заявило, що викрило на Одещині масштабну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон, до якої входив правоохоронець. У ДПСУ повідомили про затримання рекордної кількості порушників – 47 людей.
- Того ж дня четверо чоловіків намагалися переплисти річку Дністер і незаконно потрапити до Молдови, один із них потонув під час спроби втекти від прикордонників.
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