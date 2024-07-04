Правоохоронець на Одещині переправляв чоловіків у Молдову: платили до $10 000 – ДБР

Клієнтів вивозили власним транспортом, за послуги брали $6 000-10 000 з людини, зазначили правоохоронці

ДБР. Ілюстративне зображення (Фото: ДБР)

У Одеській області правоохоронці заблокували канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків до Молдови – його організовував заступник начальник відділу одного з правоохоронних органів. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Працівники ДБР співпрацювали зі Службою безпеки України та Державною прикордонною службою. За даними слідства, у лютому 2024 року посадовець організував канал, до якого залучив трьох цивільних, які займалися пошуком охочих за гроші незаконно покинути країну.

Правоохоронці стверджують – чоловік планував маршрути та час перетину кордону поза межами пунктів пропуску й оминаючи прикордонні наряди.

Клієнтів вивозили з України власним транспортом, за свої послуги вони брали $6 000-10 000 з людини, зазначили правоохоронці.

За даними слідства, група встигла заробити щонайменше на дев'ятьох чоловіках.

Правоохоронцю оголосили підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання до дев'яти років позбавлення волі.

Наразі ДБР встановлює повне коло причетних, розв'язується питання щодо повідомлення підозри цивільним спільникам посадовця.

29 квітня прикордонники на Буковині викрили канал незаконного переправлення людей через кордон – організатори просили з сімох чоловіків від 6000 до 9000 євро.

25 червня ДБР заявило, що викрило на Одещині масштабну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон, до якої входив правоохоронець. У ДПСУ повідомили про затримання рекордної кількості порушників – 47 людей.

Того ж дня четверо чоловіків намагалися переплисти річку Дністер і незаконно потрапити до Молдови, один із них потонув під час спроби втекти від прикордонників.

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