Чекали біля Тиси з човном: підлітки намагалися допомогти групі чоловіків втекти за кордон

За даними слідства, усі чоловіки планували незаконно перетнути кордон, за що кожен заплатив від $8000-11000 перевізнику

Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники затримали перевізника та групи чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон – у цьому їм мали допомогти підлітки. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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У ДПСУ розповіли – за кількасот метрів до українсько-угорського кордону прикордонники зупинили автівку, у якій, крім водія, перебували ще вісім пасажирів.

Двоє з них — закарпатці, двоє — жителі Полтавщини, двоє — жителі Київської області, решта — з Харківської та Львівської областей.

За даними слідства, всі чоловіки планували незаконно перетнути кордон, за що кожен заплатив від $8000-11000 перевізнику. Потрапити в Угорщину вони планували, перепливши річку Тису.

Прикордонники розповіли – під час пошуків правоохоронці виявили в чагарнику на березі річки трьох неповнолітніх хлопців з гумовим човном. Вони зізналися, що чекали на клієнтів, яким мали віддати його та показати, де розташований кордон.

Правоохоронці склали на чоловіків протоколи про адміністративні правопорушення.

У діях водія правоохоронці вбачають ознаки злочину, передбаченого статтею про незаконне переправлення людей через державний кордон. За це йому може загрожувати позбавлення волі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україна веде переговори з представниками країн Європейського Союзу щодо можливості повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон.

9 червня 2024 року речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що після набуття чинності з 18 травня закону про мобілізацію в Україні й надалі фіксуються спроби незаконного перетину кордону, проте їх кількість різко не підскочила.

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