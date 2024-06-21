Україна працює з ЄС над поверненням чоловіків, які незаконно перетнули кордон – МВС

Міністр внутрішніх справ наголосив, що ці переговори триватимуть і надалі

Ігор Клименко (Фото: ОП)

Україна веде переговори з представниками країн Європейського Союзу щодо можливості повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Клименко наголосив – ці переговори триватимуть і надалі.

Водночас міністр розповів, що поки представники країн ЄС не налаштовані масово повертати українських чоловіків, але переговори тривають.

Він також зазначив, що щодня на кордоні десятки чоловіків намагаються незаконно покинути країну, задля уникнення мобілізації.

"Ми говоримо, звичайно, про десятки людей щодня. Буває 10, буває 20, буває 30", — повідомив Клименко.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 квітня була оприлюднена постанова уряду, згідно з якою забороняється пересилання паспортів за межі України для чоловіків від 18 до 60 років. У МЗС заявили, що це стосується лише документів, які оформлюються ДМС, зокрема державним підприємством "Документ".

26 квітня нардеп від Слуги народу Мережко сказав, що обмеження консульських послуг чоловікам за кордоном є надзвичайним заходом й таке рішення є тимчасовим кроком.

30 квітня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Читайте також: "Потяг, стій! Раз-два". За кордоном припинили видавати документи українцям. Що далі