Віцепрем'єрка Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в Берліні в інтерв'ю українській службі німецької медіакомпанії Deutshe Welle.
Коментуючи рішення Міністерства закордонних справ щодо обмеження надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном, Стефанішина зазначила, що облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не є автоматичною мобілізацією на фронт.
За її словами, після схвалення закону про мобілізацію в країні мають розуміти, в якому обсязі можна заміняти людей на фронті. Йдеться насамперед про потенціал мобілізації, зокрема облік та інформацію.
"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", – сказала Стефанішина.
Вона додала, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон для обговорення питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже нинішній механізм тимчасового захисту в ЄС буде чинним до березня 2025 року.
- З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.
- Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.
- 24 квітня була оприлюднена постанова уряду, згідно з якою забороняється пересилання паспортів за межі України для чоловіків від 18 до 60 років. У МЗС заявили, що це стосується лише документів, які оформлюються ДМС, зокрема державним підприємством "Документ".
- 26 квітня нардеп від Слуги народу Мережко сказав, що обмеження консульських послуг чоловікам за кордоном є надзвичайним заходом, й таке рішення є тимчасовим кроком.
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