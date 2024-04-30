Вице-премьер Стефанишина: Украина не будет принудительно возвращать мужчин из-за границы

Вице-премьер отметила, что украинские власти должны понимать, в каком объеме можно заменять людей на фронте

Ольга Стефанишина (Фото: EPA)

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Берлине в интервью украинской службе немецкой медиакомпании Deutshe Welle.

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Комментируя решение Министерства иностранных дел об ограничении предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей, Стефанишина отметила, что учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки не является автоматической мобилизацией на фронт.

По ее словам, после принятия закона о мобилизации в стране должны понимать, в каком объеме можно заменять людей на фронте. Речь идет прежде всего о потенциале мобилизации, в частности учете и информации.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", – сказала Стефанишина.

Она добавила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по внутренним делам и миграции Илва Йоханссон для обсуждения вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь нынешний механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля было обнародовано постановление правительства, согласно которому запрещается пересылка паспортов за пределы Украины для мужчин от 18 до 60 лет. В МИД заявили, что это касается только документов, оформляемых ГМС, в частности государственным предприятием "Документ".

26 апреля нардеп от Слуги народа Мережко сказал, что ограничение консульских услуг мужчинам за границей является чрезвычайным мероприятием, и такое решение является временным шагом.

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