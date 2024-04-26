"Это чрезвычайные меры". Нардеп Мережко объяснил, почему МИД ограничил консульские услуги

Нардеп отметил, что пока закон о мобилизации не вступил в силу, могут возникать кризисные ситуации, в частности, в обновлении документов за границей

Александр Мережко (Фото: Прессслужба Слуги народа)

Решение Министерства иностранных дел о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей является чрезвычайным мероприятием. Сейчас необходимо, чтобы граждане выполняли свой конституционный долг по защите родины, и это должно обеспечивать, в частности, и МИД. Об этом LIGA.net заявил нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

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Как отметил нардеп, решение МИД является временным шагом, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации и наладить новые механизмы работы.

Пока закон о мобилизации вступит в силу, могут возникать кризисные ситуации, потому что люди могут массово обращаться в зарубежные представительства, чтобы обновить документы, отметил Мережко.

"Они могут бежать в консульские учреждения и, пока закон не вступил в силу, требовать документы. Поэтому приняли такое временное решение. Но это – чрезвычайное мероприятие. Возможно, не самый лучший вариант, но он имеет определенную логику", – сказал он.

Мережко объяснил, что такая ситуация, как в Варшаве, когда украинцам перестали выдавать документы, кроме детей до 12 лет, это технические вопросы, и нужно подождать, пока система консульских услуг возобновится.

"Большой наплыв людей и нужно подумать механизм, как с этим работать. На уровне страны – разная нагрузка. Сейчас это временный ажиотаж. Это временный переучет, чтобы потом нормально функционировать", – объяснил нардеп.

Он считает, что решение о консульских услугах не повлияет на временно перемещенных лиц, в частности на тех, кто законно находится в стране.

"Вопрос может быть у тех людей, которые пытаются изменить правила получить необходимые документы. Здесь речь идет о мужчинах призывного возраста", – сказал Мережко.

МИД должен обеспечивать необходимость выполнения гражданами своей конституционной обязанности по защите родины, заявил он.

"Потому что люди на фронте рискуют жизнью, и они видят, что кто-то нарушил закон и уехал без правовых оснований, то не выглядит справедливо. А государство должно обеспечить его [справедливость]", – добавил нардеп.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили , что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля было обнародовано постановление правительства , согласно которому запрещается пересылка паспортов за пределы Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В МИД заявили, что это касается только документов , оформляемых ДМС, в частности, государственным предприятием "Документ".

Экспосол Пристайко заявил, что сомневается в эффективности решения МИД относительно консульских услуг, отметив, что оно в конце концов будет модернизировано или отменено.

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