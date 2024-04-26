"Це надзвичайний захід". Нардеп Мережко пояснив, чому МЗС обмежило надання консульських послуг

Нардеп зазначив, що поки закон про мобілізацію не набрав чинності, можуть виникати кризові ситуації, зокрема, в оновленні документів за кордоном

Олександр Мережко (Фото: Пресслужба Слуги народу)

Рішення Міністерства закордонних справ щодо призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном є надзвичайним заходом. Наразі є потреба, щоб громадяни виконували свій конституційний обов’язок по захисту батьківщини, й це має забезпечувати, зокрема, й МЗС. Про це LIGA.net заявив нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначив нардеп, рішення МЗС є тимчасовим кроком, аби узгодити документацію з новим законом про мобілізацію та налагодити нові механізми роботи.

Поки закон про мобілізацію набере чинності, можуть виникати кризові ситуації, бо люди можуть масово звертатися до закордонних представництв, щоб оновити документи, зауважив Мережко.

"Вони можуть бігти до консульських установ і, поки закон не набрав чинності, вимагати документи. Тому прийняли таке тимчасове рішення. Але це – надзвичайний захід. Можливо, не найкращий варіант, але він має певну логіку", – сказав він.

Мережко пояснив, що така ситуація, як у Варшаві, коли українцям перестали видавати документи, окрім дітей до 12 років, це технічні питання, й треба зачекати, поки система консульських послуг відновиться.

"Великий наплив людей і треба подумати механізм, як з цим працювати. На рівні країни – різне навантаження. Зараз це тимчасовий ажіотаж. Бо це тимчасовий переоблік, щоб потім нормально функціонувати", – пояснив нардеп.

Він вважає, що рішення щодо консульських послуг не вплине на тимчасово переміщених осіб, зокрема, на тих, хто законно перебуває у країні.

"Питання можуть бути у тих людей, які намагаються до змін правил отримати необхідні документи. Тут йдеться про чоловіків призовного віку", – сказав Мережко.

МЗС має забезпечувати потребу виконання громадянами свого конституційного обов'язку по захисту батьківщини, заявив він.

"Тому що люди на фронті ризикують життям, і вони бачать, що хтось порушив закон і виїхав без правових підстав, то не виглядає справедливо. А держава має забезпечити її [справедливість]", – додав нардеп.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 квітня була оприлюднена постанова уряду, згідно з якою забороняється пересилання паспортів за межі України для чоловіків віком від 18 до 60 років. У МЗС заявили, що це стосується лише документів, які оформлюються ДМС, зокрема, державним підприємством "Документ".

Експосол Пристайко заявив, що сумнівається в ефективності рішення МЗС щодо консульських послуг, зазначивши, що воно зрештою буде модернізовано або скасовано.

Читайте також: "Потяг, стій! Раз-два". За кордоном припинили видавати документи українцям. Що далі