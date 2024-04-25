Колишній посол у Великій Британії Вадим Пристайко сумнівається в ефективності рішення щодо обмеження надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном. Він не виключає того, що це рішення зрештою якимось чином модернізують або взагалі скасують. Про це він сказав у коментарі для LIGA.net.

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Пристайко вважає, що рішення Міністерства закордонних справ не сприятиме тому, щоб українські чоловіки за кордоном повертались до України за цими послугами.

"Скоріше за все будуть звертатися [за послугами] в країнах, де вони вже перебувають, пояснюючи, що вони не можуть отримати певні послуги від власної держави", – сказав дипломат.

Він зазначив, що сумнівається в ефективності такого рішення відомства. На його думку, це може призвести до того, що більше українців обиратимуть інше громадянство або постійне місце проживання.

"І я також очікую, що вони почнуть масово звертатись за юридичною, легальною допомогою у розв'язанні питань. Ну умовно кажучи, якщо людині треба розв'язати питання на місці, а вона не може принести оновлений паспорт і не визнають його персону, це призведе лише до того, що збільшиться кількість цих звернень до судових органів у кожній країна перебування", – сказав Пристайко.

Він додав, що не виключає, що врешті-решт українська влада буде вимушена взяти це до відома і це рішення модернізувати або взагалі скасувати.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 квітня Кабмін заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина України за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. У МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема, держпідприємством "Документ".

Міністр оборони Польщі заявив, що Варшава готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. З аналогічною позицією виступив і його литовський колега.

25 квітня у Сенаті Берліну повідомили, що рішення МЗС щодо консульських послуг не вплине на право українських чоловіків перебувати в Німеччині.

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