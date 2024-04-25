Бывший посол в Великобритании Вадим Пристайко сомневается в эффективности решения об ограничении предоставления консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста за границей. Он не исключает того, что это решение каким-то образом модернизируют или вообще отменят. Об этом он сказал в комментарии для LIGA.net.

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Пристайко считает, что решение Министерства иностранных дел не будет способствовать тому, чтобы украинские мужчины за границей возвращались в Украину за этими услугами.

"Скорее всего, будут обращаться [за услугами] в странах, где они уже находятся, объясняя, что они не могут получить определенные услуги от собственного государства", – сказал дипломат.

Он отметил, что сомневается в эффективности такого решения ведомства. По его мнению, это может привести к тому, что большее количество украинцев будет выбирать другое гражданство или постоянное место жительства.

"И я также ожидаю, что они начнут массово обращаться за юридической, легальной помощью в решении вопросов. Ну, условно говоря, если человеку нужно решить вопрос на месте, а он не может принести обновленный паспорт и его не признают персону, это приведет лишь к тому, что увеличится количество этих обращений в судебные органы в каждой стране пребывания", – сказал Пристайко.

Он добавил, что не исключает, что в конце концов украинские власти будут вынуждены принять это к сведению и это решение модернизировать или вообще отменить.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля Кабмин запретил пересылку загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределы государства для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В МИД уточнили, что постановление касается только документов, оформляемых Государственной миграционной службой, в частности, госпредприятием "Документ".

Министр обороны Польши заявил, что Варшава готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. С аналогичной позицией выступил и его литовский коллега.

25 апреля в Сенате Берлину сообщили, что решение МИД относительно консульских услуг не повлияет на право украинских мужчин находиться в Германии.

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