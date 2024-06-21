Украина работает с ЕС над возвращением мужчин, незаконно пересекших границу – МВД

Министр внутренних дел подчеркнул, что эти переговоры будут продолжаться и дальше

Игорь Клименко (Фото: ОП)

Украина ведет переговоры с представителями стран Европейского Союза о возможности возвращения мужчин, незаконно пересекших границу. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Клименко подчеркнул – эти переговоры будут продолжаться и дальше.

В то же время министр рассказал, что пока представители стран ЕС не настроены массово возвращать украинских мужчин, но переговоры продолжаются.

Он также отметил, что ежедневно на границе десятки мужчин пытаются незаконно покинуть страну во избежание мобилизации.

"Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30", – сообщил Клименко.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля было обнародовано постановление правительства, согласно которому запрещается пересылка паспортов за пределы Украины для мужчин от 18 до 60 лет. В МИД заявили, что это касается только документов, оформляемых ГТС, в частности, государственным предприятием "Документ".

26 апреля нардеп от Слуги народа Мережко сказал, что ограничение консульских услуг мужчинам за рубежом является чрезвычайным мероприятием, и такое решение является временным шагом.

30 апреля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

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