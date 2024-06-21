Ждали у Тисы с лодкой: подростки пытались помочь группе мужчин сбежать за границу

По данным следствия, все мужчины планировали незаконно пересечь границу, за что каждый заплатил от $8000-11000 перевозчику

Фото: ГНСУ

На Закарпатье пограничники задержали перевозчика и группы мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу – в этом им должны помочь подростки. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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В ГПСУ рассказали – за несколько сотен метров до украинско-венгерской границы пограничники остановили машину, в которой, кроме водителя, находились еще восемь пассажиров.

Двое из них – закарпатцы, двое – жители Полтавской области, двое – жители Киевской области, остальные – из Харьковской и Львовской областей.

По данным следствия, все мужчины планировали незаконно пересечь границу, за что каждый заплатил от $8000-11000 перевозчику. Попасть в Венгрию они планировали, переплыв реку Тиса.

Пограничники рассказали – во время поисков правоохранители обнаружили в кустарнике на берегу реки трех несовершеннолетних ребят с резиновой лодкой. Они признались, что ждали клиентов, которым должны были отдать ее и показать, где расположена граница.

Правоохранители составили на мужчин протоколы об административных правонарушениях.

В действиях водителя правоохранители видят признаки преступления, предусмотренного статьей о незаконной переправке людей через государственную границу. За это ему может грозить лишение свободы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Украина ведет переговоры с представителями стран Европейского Союза о возможности возвращения мужчин, которые незаконно пересекли границу.

9 июня 2024 года спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что после вступления в силу с 18 мая закона о мобилизации в Украине и далее фиксируются попытки незаконного пересечения границы, однако их количество резко не подскочило.

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