Четверо чоловіків за $10 000 хотіли дістатися Молдови, один із них потонув у Дністрі – фото

Прикордонники розпочали рятувальну операцію, але врятувати чоловіка не вдалося, зазначили в ДПСУ

Український прикордонник (Фото: ДПСУ)

Четверо чоловіків намагалися переплисти річку Дністер і незаконно потрапити до Молдови, один із них потонув під час спроби втекти від прикордонників. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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За інформацією ДПСУ, невідомі в інтернеті запропонували допомогти українцям незаконно дістатися Молдови за винагороду в $10 000. На пропозицію відгукнулися четверо чоловіків.

"Проте, організатори "подорожі" до останнього не попереджали, що для цього доведеться долати Дністер і що це може бути смертельно небезпечним. Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна", – повідомили прикордонники.

Однак перевізник різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий продовжив долати річку вплав і згодом зник під водою.

Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів, однак врятувати його не вдалося. Інцидент розслідує Національна поліція, зазначили в ДПСУ.

Державна прикордонна служба

Державна прикордонна служба

29 квітня прикордонники на Буковині викрили канал незаконного переправлення людей через кордон – організатори просили з сімох чоловіків від 6000 до 9000 євро.

25 червня ДБР заявило, що викрило на Одещині масштабну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон, до якої входив правоохоронець. У ДПСУ повідомили про затримання рекордної кількості порушників – 47 людей.

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