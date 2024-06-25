Четверо мужчин за $10 000 хотели попасть в Молдову, один из них утонул в Днестре – фото

Пограничники начали спасательную операцию, но спасти мужчину не удалось, отметили в ГПСУ

Украинский пограничник (Фото: ГПСУ)

Четверо мужчин пытались переплыть реку Днестр и незаконно попасть в Молдову, один из них утонул при попытке сбежать от пограничников. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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По информации ГПСУ, неизвестные в интернете предложили помочь украинцам незаконно добраться до Молдовы за вознаграждение в $10 000. На предложение откликнулись четверо мужчин.

"Но организаторы "путешествия" до последнего не предупреждали, что для этого придется преодолевать Днестр и что это может быть смертельно опасным. Когда пограничники разоблачили "туристов", те бросились в воду и надеялись доплыть до лодки", — сообщили пограничники.

Однако перевозчик резко развернул плавсредство обратно в Молдову. Трое мужчин вернулись на берег, а четвертый продолжил преодолевать реку вплавь и позже скрылся под водой.

Пограничники приступили к спасательной операции с помощью катеров, однако спасти его не удалось. Инцидент расследует Национальная полиция, отметили в ГПСУ.

Государственная пограничная служба

Государственная пограничная служба

29 апреля пограничники на Буковине разоблачили канал незаконной переправки людей через границу – организаторы просили с семерых мужчин от 6000 до 9000 евро.

25 июня ГБР заявило, что разоблачило в Одесской области масштабную схему незаконной переправки мужчин за рубеж, в которую входил правоохранитель. В ГПСУ сообщили о задержании рекордного количества нарушителей – 47 человек.

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