Правоохранитель в Одесской области переправлял мужчин в Молдову: платили до $10 000 – ГБР

Клиентов вывозили собственным транспортом, за услуги брали $6 000-10 000 с человека, отметили правоохранители

ГБР. Иллюстративное изображение (Фото: ГБР)

В Одесской области правоохранители заблокировали канал переправки военнообязанных мужчин в Молдову – его организовывал заместитель начальника отдела одного из правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Работники ГБР сотрудничали со Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой. По данным следствия, в феврале 2024 года чиновник организовал канал, к нему привлек трех гражданских, которые занимались поиском желающих за деньги незаконно покинуть страну.

Правоохранители утверждают – мужчина планировал маршруты и время пересечения границы вне пунктов пропуска и в обход пограничных нарядов.

Клиентов вывозили из Украины собственным транспортом, за свои услуги они брали $6 000-10 000 с человека, отметили правоохранители.

По данным следствия, группа успела заработать как минимум на девяти мужчинах.

Правоохранителю объявили подозрение в организации незаконной переправки людей через государственную границу. Санкция статьи предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы.

Сейчас ГБР устанавливает полный круг причастных, решается вопрос сообщения о подозрении гражданским сообщникам чиновника.

29 апреля пограничники на Буковине разоблачили канал незаконной переправки людей через границу – организаторы просили с семерых мужчин от 6000 до 9000 евро.

25 июня ГБР заявило, что разоблачило в Одесской области масштабную схему незаконной переправки мужчин за рубеж, в которую входил правоохранитель. В ГПСУ сообщили о задержании рекордного количества нарушителей – 47 человек.

В тот же день четверо мужчин пытались переплыть реку Днестр и незаконно попасть в Молдову, один из них утонул при попытке убежать от пограничников.

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