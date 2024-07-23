СБУ заявила про затримання блогера, який закликав до збройного спротиву мобілізації
Служба безпеки України затримала відомого блогера, який, за версією слідства, закликав до збройного спротиву мобілізації. Про це повідомила пресслужба СБУ. Співрозмовник LIGA.net в правоохоронних органах розповів, що йдеться про Жана Новосельцева.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
За даними спецслужби, ексведучий популярних телепроєктів, а зараз відомий блогер, який поширює прокремлівські наративи, був одним з організаторів групи. До інформаційно-підривної діяльності на користь Росії він залучив ще сімох людей. Серед них – псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот і фахівці з відеомонтажу, заявили в СБУ.
За версією слідства, зловмисники закликали до збройного спротиву співробітникам Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й правоохоронцям, а також поширювали фейки про українських захисників.
Для цього вони створили власну мережу каналів і сторінок в YouTube, Telegram та Facebook із загальною аудиторією понад 600 000 користувачів. На цих інтернет-ресурсах зловмисники проводили стріми та публікували дописи з відеосюжетами, в яких інструктували щодо силових методів ухилення від призову.
Також вони створили сайт, де "зливали" персональні дані українських військових і правоохоронців. Для прикриття підривної діяльності учасники угруповання видавали себе за журналістів, використовуючи посвідчення незареєстрованих видань.
На цей час затримано двох організаторів угруповання: блогера й одного з псевдоекспертів. Їм повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Окрім того, за цією ж статтею кваліфіковано злочинні дії ще двох псевдоекспертів інтернет-мережі.
Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявлено комп’ютерну техніку й мобільні телефони з доказами злочинів. Вирішується питання про повідомлення підозри всім іншим учасникам угрупування.
- 4 червня СБУ затримала чоловіка, який за вказівкою ФСБ Росії готував підриви авто працівників ТЦК у Запоріжжі.
- 14 червня стало відомо, що адміністратора Telegram-каналу Supernova+ відправили під варту на два місяці, його підозрюють в поширенні інформації про розташування або переміщення військової техніки.
Читайте також: СБУ: Затримано жінку, яка підпалила авто нацгвардійця і готувала диверсії проти ТЦК