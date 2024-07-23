СБУ заявила про затримання блогера, який закликав до збройного спротиву мобілізації

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Служба безпеки України затримала відомого блогера, який, за версією слідства, закликав до збройного спротиву мобілізації. Про це повідомила пресслужба СБУ. Співрозмовник LIGA.net в правоохоронних органах розповів, що йдеться про Жана Новосельцева.

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За даними спецслужби, ексведучий популярних телепроєктів, а зараз відомий блогер, який поширює прокремлівські наративи, був одним з організаторів групи. До інформаційно-підривної діяльності на користь Росії він залучив ще сімох людей. Серед них – псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот і фахівці з відеомонтажу, заявили в СБУ.

За версією слідства, зловмисники закликали до збройного спротиву співробітникам Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й правоохоронцям, а також поширювали фейки про українських захисників.

Для цього вони створили власну мережу каналів і сторінок в YouTube, Telegram та Facebook із загальною аудиторією понад 600 000 користувачів. На цих інтернет-ресурсах зловмисники проводили стріми та публікували дописи з відеосюжетами, в яких інструктували щодо силових методів ухилення від призову.

Також вони створили сайт, де "зливали" персональні дані українських військових і правоохоронців. Для прикриття підривної діяльності учасники угруповання видавали себе за журналістів, використовуючи посвідчення незареєстрованих видань.

На цей час затримано двох організаторів угруповання: блогера й одного з псевдоекспертів. Їм повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Окрім того, за цією ж статтею кваліфіковано злочинні дії ще двох псевдоекспертів інтернет-мережі.

Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявлено комп’ютерну техніку й мобільні телефони з доказами злочинів. Вирішується питання про повідомлення підозри всім іншим учасникам угрупування.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

4 червня СБУ затримала чоловіка, який за вказівкою ФСБ Росії готував підриви авто працівників ТЦК у Запоріжжі.

14 червня стало відомо, що адміністратора Telegram-каналу Supernova+ відправили під варту на два місяці, його підозрюють в поширенні інформації про розташування або переміщення військової техніки.

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