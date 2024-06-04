СБУ: Затримано чоловіка, який готував теракти проти військовослужбовців ТЦК у Запоріжжі – фото

Йому оголошено про підозру в державній зраді, заявили в СБУ

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала чоловіка, який, за даними слідства, готував підриви авто працівників Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки в Запоріжжі. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Йому оголошено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

За даними слідства, за вказівкою ФСБ Росії чоловік мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування. Щоб ідентифікувати потенційні цілі, він щоденно стежив за стоянками поблизу ТЦК, зазначили в СБУ.

За інформацією спецслужби, надалі чоловік мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів із використанням вибухівки. Зловмисника затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони. У нього вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

СБУ встановила, що фігурант шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя. За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року. У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає в Росії, стверджують у спецслужбі.

23 травня СБУ повідомила про затримання чоловіка, якого підозрюють в охороні російської катівні в Херсоні під час окупації, а опісля – намаганнях сховатися у лавах ЗСУ.

Того ж дня стало відомо, що спецслужба викрила чоловіка, який, за даними слідства, вербував засуджених для підготовки прориву російських розвідувальних груп до Харкова.

Читайте також: Генерал РФ, який наводить ракети по Україні, отримав підозру від СБУ