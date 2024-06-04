СБУ: Задержан мужчина, который готовил теракты против сотрудников ТЦК в Запорожье – фото

Ему объявлено о подозрении в государственной измене, заявили в СБУ

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который, по данным следствия, готовил взрывы автомобилей сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Ему объявлено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

По данным следствия, по указанию ФСБ России мужчина должен был обнаружить такие транспортные средства, а затем установить под ними самодельные взрывные устройства дистанционного управления. Чтобы идентифицировать потенциальные цели, он ежедневно следил за стоянками у ТЦК, отметили в СБУ.

По информации спецслужбы, в дальнейшем мужчина должен был получить от своего российского куратора подробные инструкции по времени и способам совершения терактов с использованием взрывчатки. Злоумышленник был задержан, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны. У него был изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

СБУ установила, что фигурант шпионил также за трансформаторными подстанциями Запорожья. По данным следствия, агентом оказался охранник местной энергокомпании, которого ФСБ дистанционно завербовала в апреле этого года. В поле зрения агрессора он попал из-за своей дочери, проживающей в России, утверждают в спецслужбе.

23 мая СБУ сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в охране российской пыточной в Херсоне во время оккупации, а затем – попытках спрятаться в рядах ВСУ.

В тот же день стало известно, что спецслужба разоблачила мужчину, который, по данным следствия, вербовал осужденных для подготовки прорыва российских разведывательных групп в Харьков.

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