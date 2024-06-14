Автора Telegram-каналу Supernova+ заарештували за поширення даних про переміщення техніки ЗСУ

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі

Ілюстративне фото: Depositphotos

Адміністратора Telegram-каналу Supernova+ відправили під варту на два місяці, його підозрюють в поширенні інформації щодо розташування або переміщення військової техніки. Про це йдеться в ухвалі Жовтневого районного суду Запоріжжя.

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Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

В ухвалі суду зазначається, що у січні в Telegram-каналі підозрюваним було опубліковано відео, на якому зафіксовано розташування самохідної артилерійської установки Archer.

Крім того, за даними слідства, він поширив відео, на якому зафіксовано лінії фортифікаційних споруд, а також оприлюднив фото та відео, на яких зафіксовано направлення в Україну з інших держав бронетранспортерів, бойових машин піхоти Bradley та гаубиць М777 через польсько-український кордон.

Жовтневий районний суд Запоріжжя задовольнив клопотання слідчого Служби безпеки України щодо запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою до 4 серпня.

Telegram-канал Supernova+ має понад 138 000 підписників. З 5 червня нові матеріали там не розміщуються.

4 червня СБУ затримала чоловіка, який за вказівкою ФСБ Росії готував підриви авто працівників ТЦК в Запоріжжі.

11 червня СБУ повідомила про затримання двох братів, які, за версією слідства, планували надати ворогу геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя для завдання ракетних ударів.

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