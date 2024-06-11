СБУ затримала двох братів, які збирали для росіян дані про оборонні підприємства Запоріжжя

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала двох братів, які, за версією слідства, планували надати ворогу геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя для завдання ракетних ударів. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Чоловікам оголошено про підозру в державній зраді. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

За даними слідства, ворога цікавили координати цехів ПАТ "Мотор Січ" та ще одного машинобудівного заводу, які виробляють деталі для авіації Збройних Сил України. Насамперед агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та безпілотників, стверджують у спецслужбі.

За інформацією СБУ, щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила механіка верстатів одного з промислових об’єктів Мотор Січі. За вказівкою окупантів чоловік обходив територію підприємства та фіксував розташування виробничих цехів та складів із готовою продукцією. Потім зловмисник робив позначки локацій на гугл-мапах для подальшого передавання ворогу.

У спецслужбі зазначили, що чоловік готувався направити відповідний "звіт" агресору через свого брата, який був на прямому зв’язку з кадровим працівником російської спецслужби. У разі отримання інформації, окупанти планували здійснити ракетні удари по оборонних об’єктах Запоріжжя. СБУ затримали чоловіків на гарячому, коли вони готували сеанс зв’язку для передання розвідданих.

За даними слідства, обидва фігуранти потрапили в поле зору російської спецслужби через їхнього батька, який проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області.

23 травня стало відомо, що СБУ викрила чоловіка, який, за даними слідства, вербував засуджених для підготовки прориву російських розвідувальних груп до Харкова.

4 червня СБУ затримала чоловіка, який за вказівкою ФСБ Росії готував підриви авто працівників ТЦК в Запоріжжі.

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