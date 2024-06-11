СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі та двох районах Києва – фото

Спецслужба зазначила, що можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, а також перевірка документів та огляд автомобілів громадян

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про проведення контррозвідувальних безпекових заходів у Печерському та Шевченківському районах Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях.

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Спецслужба зауважує, що заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану та за безпосередньої участі Управління державної охорони, Національної поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони столиці.

"Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона", – пояснює СБУ.

Відомство зазначає, що це особливо важливо в умовах агресії Росії, котра намагається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні у будь-який спосіб.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За участі представників Управління держохорони правоохоронці оглядають території та окремі приміщення (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) – для "виявлення заборонених до обігу предметів" та здійснюють перевірку громадян, котрі перебувають в урядовому кварталі.

Під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, а також перевірка документів та огляд автомобілів, зауважує СБУ.

Спецслужба просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати при собі документи, які посвідчують особу, та дотримуватися режиму комендантської години.

Відомство наголосило, що у своїй діяльності дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

15 грудня 2023 року СБУ повідомила про проведення спільно з підрозділами МВС та Міграційної служби контрдиверсійних безпекових заходів у Києві. Пояснення з'явилося після появи у мережі відео зі співробітниками спецслужби у столичному ресторані "Веранда на Дніпрі".

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