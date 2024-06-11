СБУ: Идут контрразведывательные действия в квартале правительства и двух районах Киева

Спецслужба отметила, что возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, а также проверка документов и осмотр автомобилей граждан

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Печерском и Шевченковском районах Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях.

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Спецслужба отмечает, что мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения и при непосредственном участии Управления государственной охраны, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны столицы.

"Цель – проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана", – объясняет СБУ.

Ведомство отмечает, что это особенно важно в условиях агрессии России, пытающейся дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине любым способом.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

При участии представителей Управления госохраны стражи порядка осматривают территории и отдельные помещения (жилища, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) – для "обнаружения запрещенных к обращению предметов" и осуществляют проверку граждан, находящихся в правительственном квартале.

Во время проведения мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, а также проверка документов и досмотр автомобилей, отмечает СБУ.

Спецслужба просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Ведомство подчеркнуло, что в своей деятельности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

15 декабря 2023 года СБУ сообщила о проведении совместно с подразделениями МВД и Миграционной службы контрдиверсионных мер безопасности в Киеве. Объяснение появилось после появления в сети видео с сотрудниками спецслужбы в столичном ресторане "Веранда на Днепре".

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