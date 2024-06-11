СБУ задержала двух братьев, собиравших для РФ данные об оборонных предприятиях Запорожья

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала двух братьев, которые, по версии следствия, планировали предоставить врагу геолокации передислоцированных заводов оборонно-промышленного комплекса Запорожья для нанесения ракетных ударов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Мужчинам объявлено о подозрении в государственной измене. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

По данным следствия, врага интересовали координаты цехов ПАО "Мотор Сич" и еще одного машиностроительного завода, производящих детали для авиации Вооруженных Сил Украины. В первую очередь агрессору требовались локации конструкторских бюро и производственных мощностей, которые были передислоцированы после полномасштабного вторжения и производят авиадвигатели для боевых вертолетов и беспилотников, утверждают в спецслужбе.

По информации СБУ, чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла механика станков одного из промышленных объектов Мотор Сичи. По указанию оккупантов мужчина обходил территорию предприятия и фиксировал расположение производственных цехов и складов с готовой продукцией. Затем злоумышленник делал отметки локаций на гугл-картах для последующей передачи врагу.

В спецслужбе отметили, что мужчина готовился направить соответствующий "отчет" агрессору через своего брата, находившегося на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы. В случае получения информации, оккупанты планировали осуществить ракетные удары по оборонным объектам Запорожья. СБУ задержали мужчин с поличным, когда они готовили сеанс связи для передачи разведданных.

По данным следствия, оба фигуранта попали в поле зрения российской спецслужбы из-за их отца, проживающего на временно оккупированной территории Запорожской области.

23 мая стало известно, что СБУ разоблачила мужчину, который, по данным следствия, вербовал осужденных для подготовки прорыва российских разведывательных групп в Харьков.

4 июня СБУ задержала мужчину, который по указанию ФСБ России готовил взрывы авто работников ТЦК в Запорожье.

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