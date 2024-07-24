Національна поліція повідомила, що у Тернопільській області ліквідовано корупційну схему для ухилянтів – затримано службовців районного територіального центру комплектування. Стверджується, що за місяць вони заробляли $100 000 – $150 000.

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Фігуранти – посадовці одного з районних ТЦК області. Обсяги заробітку на схемі поліціянти оцінюють у $100 000 – $150 000 на місяць.

Нацпол пише: за сприяння керівництва Міністерства оборони та ЗСУ, правоохоронці отримали інформацію, що службовці ТЦК наживаються на особах, які ухиляються від мобілізації.

Фото: Нацполіція

Відомство зазначає, що кожна така послуга мала свою ціну – і суми коливалися від $1000 до $15 000:

→ $2000 просили за оновлення військово-облікових даних, проставлення відповідного штрихкоду у тимчасовому посвідченні та перспектива уникнути мобілізації;

→ у $5000 – $15 000 оцінювався вплив на членів військово-лікарської комісії, аби ті списали людину з військової служби;

→ стільки ж коштувала "допомога" у переведенні з бойових частин у тил з перспективою звільнитися з армії.

За даними слідства, організаторові схеми допомагали п'ятеро спільників.

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Начальник обласної поліції Сергій Зюбаненко додав: фігуранти створювали штучні перешкоди в отриманні документів тим, хто мав законне право на відстрочку, а також мобілізували таких людей – щоб підіймати власні показники ефективності.

Потім таких осіб за гроші звільняли зі служби – Нацпол пише, що так "допомогли" майже 150 людям.

Також, за сприяння обладміністрації, правоохоронці з'ясували, що посадовцям ТЦК допомагали й цивільні особи – і зараз встановлюються всі причетні.

Поліціянти повідомили, що у Тернопільській та Львівській областях разом зі спецпризначенцями КОРДу провели 38 обшуків: знайдено та вилучено близько $100 000, 80 000 євро, 2 млн грн, службова документація, комп'ютерна техніка та інші речі, що можуть бути доказами.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Організатору схеми повідомили про підозру просто під час наради у Тернопільській обладміністрації – на ній з керівниками ТЦК обговорювали організацію та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів.

Посадовця підозрюють у прийнятті пропозиції, обіцянки або отриманні хабаря (неправомірної вигоди) у великому розмірі. За цією статтею фігуранту загрожує від п'яти до десяти років тюрми з конфіскацією.

Інший фігурант, якого слідство вважає спільником, може отримати від трьох до восьми років також з конфіскацією. Його підозрюють у прийняття пропозиції, обіцянки або одержанні хабаря для себе чи іншої людини за вплив на ухвалення рішення посадовцем, що поєднане з вимаганням такої неправомірної вигоди.

Також вирішується питання про підозру ймовірному організатору та ще п'ятьом фігурантам за цими ж статтями, але вже у складі злочинної групи.

Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція

ДБР повідомило про підозру колишньому військовому та працівнику медичного закладу, які, за версією слідства, підробляли документи з метою подальшого звільнення військовослужбовців зі служби.

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