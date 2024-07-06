Розшукуваний експрокурор ховався у тещі на горищі, а та зробила схему для ухилянтів – джерело
Служба безпеки України повідомила про затримання колишнього прокурора, оголошеного у розшук, а також його тещи-адвокатки. За даними слідства, жінка займалася схемами для ухилянтів. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що колишній прокурор – це Ростислав Ільницький, який минулого року "прославився" розкішним весіллям з ексспівробітницею Державного бюро розслідувань.
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Співбесідник повідомив, що затримана адвокатка – Богдана Москва, мати Роксолани Москви, остання до 2021 року працювала у ДБР.
Видання Lviv.Media повідомляло, що на дводенному весіллі Москви-молодшої та Ільницького лише двометровий торт міг коштувати близько 100 000 грн.
Тепер же на горищі у тещі правоохоронці знайшли Ільницького – його підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон, і він майже рік переховувався від слідства, зазначив співбесідник.
СБУ у повідомленні зазначає, що разом з прокуратурою ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації, котра діяла у західних областях.
У Львівській області було затримано місцеву адвокатку, а під час обшуків у будинку жінки був затриманий її зять, пишуть правоохоронці.
За даними слідства, адвокатка діяла у складі злочинної групи – до неї жінка залучила чиновників медзакладів та медико-соціальних експертних комісій, а також службовців територіальних центрів комплектування області.
Вартість таких послуг становила до $12 000 з особи, а загалом учасники групи встигли отримати майже $500 000 завдяки цій "схемі" у Львівській та Івано-Франківській областях, повідомляє СБУ.
Відомство так описує схему, котра давала змогу потенційним призовникам незаконно виїхати з України: фігурантка разом зі своїми спільниками сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних у держреєстрах, а до того ж підозрювана забезпечувала цим особам фіктивне оформлення групи інвалідності.
Правоохоронці зауважують: затримали жінку під час отримання першої частини грошей обсягом $3500, під час обшуків у ручній сумці у підозрюваної знайшли майже 1,5 млн у гривневому еквіваленті, а також вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.
Фігурантці оголосили про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи – за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання державних функцій.
Жінці загрожує до восьми років з конфіскацією майна. Їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Триває розслідування, аби встановити всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності, підсумовує СБУ.
- У жовтні 2023 року Lviv.media повідомило, що впродовж двох днів під Львовом прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та депутати святкували пишне весілля Ільницького та Москви.
- Для гостей виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, DZIDZIO та інші.
- У ДБР тоді заявили: наречена звільнилася з відомства два роки тому і не варто пов’язувати масштаби цього заходу з її минулою роботою. Речниця зазначила: "Це більше питання статків їхньої родини і громадянського сумління під час війни".
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