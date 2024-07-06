Розшукуваний експрокурор ховався у тещі на горищі, а та зробила схему для ухилянтів – джерело

Колишній прокурор Ільницький, що "прославився" гучним весіллям у 2023-му, переховувався майже рік на горищі у своєї тещі-адвокатки, повідомив співбесідник

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання колишнього прокурора, оголошеного у розшук, а також його тещи-адвокатки. За даними слідства, жінка займалася схемами для ухилянтів. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що колишній прокурор – це Ростислав Ільницький, який минулого року "прославився" розкішним весіллям з ексспівробітницею Державного бюро розслідувань.

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Співбесідник повідомив, що затримана адвокатка – Богдана Москва, мати Роксолани Москви, остання до 2021 року працювала у ДБР.

Видання Lviv.Media повідомляло, що на дводенному весіллі Москви-молодшої та Ільницького лише двометровий торт міг коштувати близько 100 000 грн.

Тепер же на горищі у тещі правоохоронці знайшли Ільницького – його підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон, і він майже рік переховувався від слідства, зазначив співбесідник.

СБУ у повідомленні зазначає, що разом з прокуратурою ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації, котра діяла у західних областях.

У Львівській області було затримано місцеву адвокатку, а під час обшуків у будинку жінки був затриманий її зять, пишуть правоохоронці.

За даними слідства, адвокатка діяла у складі злочинної групи – до неї жінка залучила чиновників медзакладів та медико-соціальних експертних комісій, а також службовців територіальних центрів комплектування області.

Вартість таких послуг становила до $12 000 з особи, а загалом учасники групи встигли отримати майже $500 000 завдяки цій "схемі" у Львівській та Івано-Франківській областях, повідомляє СБУ.

Фото: СБУ

Відомство так описує схему, котра давала змогу потенційним призовникам незаконно виїхати з України: фігурантка разом зі своїми спільниками сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних у держреєстрах, а до того ж підозрювана забезпечувала цим особам фіктивне оформлення групи інвалідності.

Правоохоронці зауважують: затримали жінку під час отримання першої частини грошей обсягом $3500, під час обшуків у ручній сумці у підозрюваної знайшли майже 1,5 млн у гривневому еквіваленті, а також вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Фото: СБУ

Фігурантці оголосили про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи – за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання державних функцій.

Жінці загрожує до восьми років з конфіскацією майна. Їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває розслідування, аби встановити всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності, підсумовує СБУ.

У жовтні 2023 року Lviv.media повідомило, що впродовж двох днів під Львовом прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та депутати святкували пишне весілля Ільницького та Москви.

Для гостей виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, DZIDZIO та інші.

У ДБР тоді заявили: наречена звільнилася з відомства два роки тому і не варто пов’язувати масштаби цього заходу з її минулою роботою. Речниця зазначила: "Це більше питання статків їхньої родини і громадянського сумління під час війни".

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