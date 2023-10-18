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У ДБР закликали не пов’язувати скандальне львівське весілля з колишньою роботою молодят

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 17:44
У ДБР закликали не пов’язувати скандальне львівське весілля з колишньою роботою молодят - Фото
Скриншот - lviv.media

Роксолана Москва, яка потрапила у скандал через своє гучне і дороговартісне весілля у п'ятизірковому комплексі Emily Resort поблизу Львова, є колишньою співробітницею Держбюро розслідувань, і тому не варто пов’язувати масштаби цього заходу з її минулою роботою. Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

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Коментуючи скандальне весілля колишньої працівниці ДБР і експрокурора Ростислава Ільницького, Сапьян наголосила, що Москва більше не має жодного стосунку до ДБР – вона колишня співробітниця територіального управління у Львові і була звільнена майже два роки тому.

Щодо вартості й масштабів цього заходу в умовах воєнного стану Сапьян висловила особисту думку, що це "неприпустимо", але закликала не пов’язувати "лакшері-весілля" з колишньою роботою молодят.

"Це більше питання статків їхньої родини і громадянського сумління під час війни", – сказала Сапьян.

Коментуючи спроби Москви поновитися на посаді у відділі кадрів через суд, Сапьян підтвердила, що ці процеси тривають, але "ДБР вважає, що підстав для поновлення немає".

"Як вона потрапила на цю посаду – логічне запитання. Дійсно, вона пройшла всі етапи конкурсного відбору", – заявила Сапьян, але наголосила, що ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її нинішні вчинки.

11 жовтня видання Lviv.media повідомило, що впродовж двох днів, 7-8 жовтня, під Львовом прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та депутати святкували пишне весілля Ільницького та Москви.

"Ймовірно, весілля коштувало молодятам не малих грошей, лише двометровий торт, за попередніми оцінками кондитерів, вартував близько 100 000 грн", – йшлося в матеріалі журналістів.

Для гостей виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, DZIDZIO та інші.

Москва сама оприлюднила відео з першого дня "помпезного" весілля в соцмережах, але згодом закрила свої акаунти.

У ДБР закликали не пов’язувати скандальне львівське весілля з колишньою роботою молодят

У ДБР закликали не пов’язувати скандальне львівське весілля з колишньою роботою молодят

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Оксана Житнюк
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ДБРльвіввесіллятетяна сапьянРостислав ІльницькийРоксолана Москва

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