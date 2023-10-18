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В ГБР призвали не связывать скандальную львовскую свадьбу с прошлой работой молодоженов

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 17:44
В ГБР призвали не связывать скандальную львовскую свадьбу с прошлой работой молодоженов - Фото
Скриншот - lviv.media

Роксолана Москва, попавшая в скандал из-за своей громкой и дорогостоящей свадьбы в пятизвездочном комплексе Emily Resort возле Львова, является бывшей сотрудницей Госбюро расследований, и поэтому не стоит связывать масштабы этого мероприятия с ее прошлой работой. Об этом в эфире телемарафона заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

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Комментируя скандальную свадьбу бывшей работницы ГБР и экс-прокурора Ростислава Ильницкого, Сапьян подчеркнула, что Москва больше не имеет никакого отношения к ГБР – она бывшая сотрудница территориального управления во Львове и была уволена почти два года назад.

Касательно стоимости и масштабов этого мероприятия в условиях военного положения Сапьян выразила личное мнение, что это "недопустимо", но призвала не связывать "лакшери-свадьбу" с прошлой работой молодоженов.

"Это больше вопрос состояния их семьи и гражданской совести во время войны", – сказала Сапьян.

Комментируя попытки Москвы возобновиться в должности в отделе кадров через суд, Сапьян подтвердила, что эти процессы продолжаются, но "ГБР считает, что оснований для возобновления нет".

"Как она попала на эту должность – логичный вопрос. Действительно, она прошла все этапы конкурсного отбора", – заявила Сапьян, но подчеркнула, что ГБР не может нести и не несет никакой юридической или моральной ответственности за ее нынешние поступки.

11 октября издание Lviv.media сообщило, что в течение двух дней, 7-8 октября, во Львове прокуроры, бывшие работники правоохранительных органов, ГБР, налоговой и депутаты праздновали пышную свадьбу Ильницкого и Москвы.

"Вероятно, свадьба стоила молодоженам немалых денег, только двухметровый торт, по предварительным оценкам кондитеров, стоил около 100 000 грн", – говорилось в материале журналистов.

Для гостей выступали Александр Пономарев, Ольга Полякова, DZIDZIO и другие.

Москва сама обнародовала видео с первого дня "помпезной" свадьбы в соцсетях, но потом закрыла свои аккаунты.

В ГБР призвали не связывать скандальную львовскую свадьбу с прошлой работой молодоженов

В ГБР призвали не связывать скандальную львовскую свадьбу с прошлой работой молодоженов

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Оксана Житнюк
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Львовсвадьбагбртатьяна сапьянРостислав ИльницкийРоксолана Москва

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