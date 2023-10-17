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ГБР: Высокопоставленный чиновник ГСЧС "забыл" задекларировать имущество жены – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 17:54
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Чиновник Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве получил подозрение от Госбюро расследований. Как заявляет ведомство, он несколько лет не декларировал имущество жены на почти 13 млн грн.

Чиновник получил подозрение в декларировании недостоверной информации.

Ему грозит: до 85 000 грн штрафа, либо общественные работы до 240 часов, либо ограничение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

По данным ГБР, чиновник не задекларировал за 2020 год, что его жена владеет в Киеве и области:

→ четырьмя квартирами;

→ четырьмя нежилыми помещениями;

→ четырьмя паркоместами;

→ жилым домом и земельным участком.

Сведения, указанные в декларации чиновника, отличались от правдивых на общую сумму 11,9 млн грн, заявляют правоохранители.

ГБР пишет, что кроме этого чиновник в 2021 году не задекларировал это одну квартиру, которую его жена получила в собственность: сведения отличались от достоверных на 12,7 млн грн.

  • 15 августа НАПК заявило, что депутат Киевского городского совета получил "в подарок" от матери $300 000. По информации источника LIGA.net, речь идет о Владимире Слончака, депутате от Батькивщины, сопредседателе фракции в Киевсовете.

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Артём Джерипа
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