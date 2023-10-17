Чиновник Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве получил подозрение от Госбюро расследований. Как заявляет ведомство, он несколько лет не декларировал имущество жены на почти 13 млн грн.
Чиновник получил подозрение в декларировании недостоверной информации.
Ему грозит: до 85 000 грн штрафа, либо общественные работы до 240 часов, либо ограничение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
По данным ГБР, чиновник не задекларировал за 2020 год, что его жена владеет в Киеве и области:
→ четырьмя квартирами;
→ четырьмя нежилыми помещениями;
→ четырьмя паркоместами;
→ жилым домом и земельным участком.
Сведения, указанные в декларации чиновника, отличались от правдивых на общую сумму 11,9 млн грн, заявляют правоохранители.
ГБР пишет, что кроме этого чиновник в 2021 году не задекларировал это одну квартиру, которую его жена получила в собственность: сведения отличались от достоверных на 12,7 млн грн.
- 15 августа НАПК заявило, что депутат Киевского городского совета получил "в подарок" от матери $300 000. По информации источника LIGA.net, речь идет о Владимире Слончака, депутате от Батькивщины, сопредседателе фракции в Киевсовете.
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