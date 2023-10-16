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Старшего лейтенанта, сбежавшего в РФ, подозревают в госизмене – видео, фото видео

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16.10.2023, 12:41
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Подозрение в государственной измене получил агент Кремля, служивший в пограничном отряде в Закарпатской области и ранее получивший подозрение в дезертирстве после побега в Россию, сообщает Госбюро расследований. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о старшем лейтенанте Руслане Сыровом.

"После предательства и бегства он дал большое интервью одному из российских пабликов, где рассказал, что подрывной деятельностью против Украины занимался с 2014 года, еще во время службы в Луганской области. Мужчина предоставлял террористам из так называемой ЛНР информацию о размещении подразделений вооруженных сил. Украины", – сообщает ДБР.

С началом полномасштабного вторжения подозреваемый начал активно сотрудничать с российской Федеральной службой безопасности, пишет ведомство.

Фигурант служил в пограничных подразделениях в Лисичанске Луганской области, а полученная от него информация якобы помогала оккупантам наносить точные удары по позициям ВСУ, отмечают правоохранители.

После получения ранения и прохождения реабилитации подозреваемый воспользовался возможностью перевестись в Закарпатье, где в июне 2022 года возглавил группу киберзащиты отделения связи одного из пограничных подразделений, сообщает ДБР.

По данным ведомства, фигурант хвастался, что на этой должности продолжал передавать данные спецслужбам РФ, а когда узнал, что его собираются проверять, то сообщил об этом своим кураторам из Кремля.

По их указанию, в составе группы уклонистов подозреваемый незаконно пересек границу с Венгрией, после этого вылетел в Стамбул, а из него – в Москву, пишут правоохранители.

"Предатель рассказал, что его семья уже получила российское гражданство и якобы планирует поселиться на Дальнем Востоке, где ему предлагают работу и жилье", – отмечает ведомство.

Подозреваемому грозит до 15 лет заключения, проверяются его контакты и его возможности относительно передачи тайных данных, заключает ДБР.

  • 9 октября фигурант получил подозрение в дезертирстве, за день до этого о его бегстве и участии в пропагандистских кампаниях оккупантов написала журналистка Зоя Казанжи.

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Артём Джерипа
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