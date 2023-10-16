Підозру в державній зраді отримав агент Кремля, який служив у прикордонному загоні в Закарпатській області та раніше отримав підозру в дезертирстві після втечі до Росії, повідомляє Держбюро розслідувань. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про старшого лейтенанта Руслана Сирового.

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"Після зради та втечі він дав велике інтерв’ю одному з російських пабліків, де розповів, що підривною діяльністю проти України займався з 2014 року, ще під час служби на Луганщині. Чоловік надавав терористам з так званої ЛНР інформацію про розміщення підрозділів збройних сил України", – повідомляє ДБР.

З початком повномасштабного вторгнення підозрюваний почав активніше співпрацювати з російською Федеральною службою безпеки, пише відомство.

Фігурант служив у прикордонних підрозділах у Лисичанську Луганської області, а отримана від нього інформація буцімто допомагала окупантам завдавати точних ударів по позиціях ЗСУ, зазначають правоохоронці.

Після отримання поранення та проходження реабілітації підозрюваний скористався можливістю перевестися на Закарпаття, де в червні 2022 року очолив групу кіберзахисту відділення зв'язку одного з прикордонних підрозділів, повідомляє ДБР.

За даними відомства, фігурант вихвалявся, що на цій посаді продовжував передавати дані спецслужбам РФ, а коли дізнався, що його збираються перевіряти, то повідомив про це своїм кураторам з Кремля.

За їх вказівкою, у складі групи ухилянтів підозрюваний незаконно перетнув кордон з Угорщиною, після цього вилетів до Стамбула, а з нього – до Москви, пишуть правоохоронці.

"Зрадник розповів, що його родина вже отримала російське громадянство і він нібито планує оселитися на Далекому Сході, де йому пропонують роботу та житло", – зазначає відомство.

Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення, наразі перевіряються його контакти та його можливості стосовно передачі таємних даних, підсумовує ДБР.

9 жовтня фігурант отримав підозру у дезертирстві, за день до цього про його втечу та участь у пропагандистських кампаніях окупантів написала журналістка Зоя Казанжи.

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