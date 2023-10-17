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ДБР: Високопосадовець ДСНС "забув" задекларувати майно дружини – відео видео

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17.10.2023, 17:54
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Посадовець Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві отримав підозру від Держбюро розслідувань. Як заявляє відомство, він кілька років не декларував майно дружини на майже 13 млн грн.

Посадовець отримав підозру  у декларуванні недостовірної інформації.

Йому загрожує: до 85 000 грн штрафу, або громадські роботи до 240 годин, або обмеження волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

За даними ДБР, посадовець не задекларував за 2020 рік, що його дружина володіє у Києві та області:

→ чотирма квартирами;

→ чотирма нежитловими приміщеннями;

→ чотирма паркомісцями;

→ житловим будинком та земельною ділянкою.

Відомості, які були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від правдивих на загальну суму 11,9 млн грн, заявляють правоохоронці.

ДБР пише, що окрім цього чиновник у 2021 році не задекларував це одну квартиру, яку його дружина отримала у власність: відомості відрізнялися від правдивих на 12,7 млн грн.

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Артем Джеріпа
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