Разыскиваемый экс-прокурор прятался у тещи, а та сделала схему для уклонистов – источник

Бывший прокурор Ильницкий, "прославившийся" громкой свадьбой в 2023-м, скрывался почти год на чердаке у своей тещи-адвоката, сообщил собеседник

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего прокурора, объявленного в розыск, а также его тещи-адвоката. По данным следствия, женщина занималась схемами для уклонистов. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что бывший прокурор – это Ростислав Ильницкий, в прошлом году "прославившийся" роскошной свадьбой с экс-сотрудницей Государственного бюро расследований.

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Собеседник сообщил, что задержанный адвокат – Богдана Москва, мать Роксоланы Москвы, до 2021 года работавшей в ГБР.

Издание Lviv.Media сообщало, что на двухдневной свадьбе Москвы-младшей и Ильницкого только двухметровый торт мог стоить около 100 000 грн.

Теперь же на чердаке у тещи стражи порядка нашли Ильницкого – его подозревают в подделке документов для выезда за границу, и он почти год скрывался от следствия, отметил собеседник.

СБУ в сообщении отмечает, что вместе с прокуратурой ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации, действовавшую в западных областях.

Во Львовской области была задержана местная адвокатка, а во время обысков в доме женщины был задержан ее зять, пишут правоохранители.

По данным следствия, адвокат действовала в составе преступной группы – к ней женщина привлекла чиновников медучреждений и медико-социальных экспертных комиссий, а также служащих территориальных центров комплектования области.

Стоимость таких услуг составляла до $12 000 с человека, а участники группы успели получить почти $500 000 благодаря этой "схеме" во Львовской и Ивано-Франковской областях, сообщает СБУ.

Фото: СБУ

Ведомство так описывает схему, позволявшую потенциальным призывникам незаконно уехать из Украины: фигурантка вместе со своими сообщниками способствовала уклонистам в обновлении военно-учетных данных в госреестрах, а к тому же подозреваемая обеспечивала этим лицам фиктивное оформление группы инвалидности.

Правоохранители отмечают: задержали женщину во время получения первой части денег в размере $3500, при обысках в ручной сумке у подозреваемой нашли почти 1,5 млн в гривневом эквиваленте, а также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Фото: СБУ

Фигурантке объявили о подозрении в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица – за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций.

Женщине грозит до восьми лет с конфискацией имущества. Ей избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Продолжается расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности, заключает СБУ.

В октябре 2023 года Lviv.media сообщило, что в течение двух дней под Львовом прокуроры, бывшие работники правоохранительных органов, ГБР, налоговой и депутаты праздновали пышную свадьбу Ильницкого и Москвы.

Для гостей выступали Александр Пономарев, Ольга Полякова, DZIDZIO и другие.

В ГБР тогда заявили: невеста уволилась из ведомства два года назад и не стоит связывать масштабы этого мероприятия с его прошлой работой. Спикер отметила: "Это больше вопрос состояния их семьи и гражданской совести во время войны".

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