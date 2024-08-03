Экс-начальник ТЦК Ровенской области получил еще одно подозрение уже после выхода под залог

Экс-военкома подозревали в избиении и грабеже, у него нашли имущества на 51,7 млн ​​грн, а теперь он стал фигурантом дела о содействии уклонистам

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило об уже четвертом подозрении бывшему начальнику Ровенского областного территориального центра комплектования. По версии следствия, он помогал гражданам уклоняться от мобилизации.

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ГБР сообщила об уже четвертом подозрении бывшему начальнику Ровненского областного ТЦК. Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона.

В этот раз экс-чиновник подозревается по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ: утверждается, что он умышленно способствовал гражданам уклоняться от мобилизации во время военного положения.

Правоохранители задержали бывшего чиновника – следователи будут просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.

В июле 2023-го бывший военком получил подозрение по делу об избиении солдата. Фигуранта в этом деле подозревают в применении насилия в отношении подчиненного и грабеже. Вместе с ним задержали главу районного военкомата.

Уже в октябре ГБР сообщила о еще одном подозрении бывшему чиновнику: правоохранители в ходе предварительного расследования установили, что фигурант владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн. гривен, также продолжилось исследование других возможных эпизодов его противоправной деятельности.

В декабре суд передал Нацагентству по вопросам выявления активов имущество бывшего военкома – оно уже оценивалось в 51,7 млн грн.

В июле 2023-го чиновник был отстранен от обязанностей и заключен под стражу без возможности внести залог.

Впрочем, 2 августа 2024 года после обжалования стороной защиты Ровенский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому – и его выпустили под залог в почти 500 000 грн.

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Суд передает: обвиняемый указал на значительное ухудшение своего здоровья, просил учесть, что его старший сын сейчас выполняет задачи в зоне боевых действий, а младшему всего три года, а также принять во внимание факт перечисления 300 000 грн личных средств на нужды ВСУ.

Прокурор требовал, чтобы меру пресечения оставили без изменений. Он считает, что обвиняемый, находясь на свободе, сможет незаконно влиять на свидетелей и потерпевшего, а также препятствовать рассмотрению дела.

Правоохранитель отметил, что в Уголовно-процессуальном кодексе нет нормы о смягчении меры пресечения, если человек вносит средства на нужды ВСУ.

Впрочем, теперь бывший военком снова задержан, уже по новому делу.

Сейчас фигуранту может грозить до 12 лет тюрьмы.

24 июля Нацполиция сообщила, что в Тернопольской области ликвидирована коррупционная схема для уклонистов – задержаны служащие районного территориального центра комплектования. Утверждается, что за месяц они зарабатывали $100 000 – $150 000.

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