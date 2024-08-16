Заработали $1 млн на военнообязанных: СБУ задержала двух военкомов в Киевской области

Они предлагали мужчинам "помощь" в подделке документов о состоянии здоровья. За такую "услугу" мужчины просили по $37 000 с человека

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала глав Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектования. Их подозревают в организации схемы по уклонению от мобилизации и незаконному обогащению на $1 млн. Об этом говорится в пресс-релизах СБУ и Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК организовали схему уклонения от мобилизации военнообязанных. Они предлагали военнообязанным мужчинам "помощь" в подделке документов о состоянии здоровья.

За такую "услугу" мужчины просили по $37 000 с человека, установили правоохранители. В эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в том числе фиктивных медсправок, а также "сопровождение" мужчин во время прохождения ВЛК.

Сейчас СБУ известно о более 20 людях, которые таким образом пытались избежать мобилизации.

Искать "клиентов" военным помогал их знакомый – гражданин страны Южного Кавказа. Он был задержан в ресторане Киева, когда тот получал $50 000 от новых "клиентов".

Во время обысков у иностранца обнаружено большое количество оружия, в том числе пистолет с глушителем, происхождение которого сейчас устанавливается. В общей сложности было изъято почти $500 000, еще более $600 000 у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.

Всем были вручены подозрения в препятствовании деятельности ВСУ и других военных формирований, а также в получении неправомерной выгоды. Если вину задержанных докажут в суде, они могут сесть до восьми лет.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

24 июля 2024 года Нацполиция сообщила, что в Тернопольской области ликвидирована коррупционная схема для уклонистов – задержаны служащие районного территориального центра комплектования. Утверждается, что за месяц они зарабатывали $100 000 – $150 000.

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