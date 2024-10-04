"Гроші у кожному куточку". На Хмельниччині у керівниці МСЕК та її сина знайшли мільйони доларів

"Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно", – зазначило ДБР

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань заявило про викриття на незаконному збагаченні голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, що обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду області. Лише готівкою знайшли майже $6 млн різними валютами, зауважує відомство.

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Правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання чиновників у межах уже відкритої справи щодо незаконного оформлення інвалідності ухилянтам.

ДБР заявило: в очільниці МСЕК у робочому кабінеті виявили $100 000, а також низку підроблених медичних документів та переліки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.

А вже вдома у родини чиновників знайшли майже $5 244 000, 300 000 євро, понад 5 млн грн, а також брендові прикраси та коштовності, заявило відомство.

При цьому гроші знайшли "практично у кожному куточку" оселі: у шафах, шухлядах та нішах, зауважили правоохоронці.

Також вони заявили про вилучення документів, що підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними коштів через різні бізнес-проєкти.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

"Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно", – додало ДБР.

Ще правоохоронці заявили, що цій родині у тому числі належать такі статки: 30 об'єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ять елітних авто, корпоративні права на 48 млн грн та готельно-ресторанний комплекс на майже 3000 "квадратів" в одному із парків Хмельницького.

А за кордоном у власності родини є нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині, на валютних рахунках за межами України – майже $2,3 млн, повідомило відомство.

При цьому усе вищеперераховане чиновники не вносили до своїх щорічних декларацій, зауважило ДБР.

Загалом, триває слідство, правоохоронці встановлюють інших посадовців та членів родини, які можуть бути причетними до справи.

Вирішується питання про підозру чиновникам за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення.

Максимальне покарання – 12 років тюрми з конфіскацією.