"Деньги в каждом уголке". На Хмельнитчине у главы МСЭК и ее сына нашли миллионы долларов

Чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно, отметило ведомство

Фото: ДБР

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении на незаконном обогащении главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына, занимающего руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда области. Только наличными нашли почти $6 млн разными валютами, отмечает ведомство.

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Правоохранители провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников в рамках уже возбужденного дела по незаконному оформлению инвалидности уклонистам.

ГБР заявило: у главы МСЭК в рабочем кабинете обнаружили $100 000, а также ряд поддельных медицинских документов и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.

А уже дома у семьи чиновников нашли почти $5 244 000, 300 000 евро, более 5 млн грн, а также брендовые украшения и драгоценности, заявило ведомство.

При этом деньги нашли "практически в каждом уголке" дома: в шкафах, ящиках и нишах, отметили правоохранители.

Также они заявили об изъятии документов, подтверждающих незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими средств через разные бизнес-проекты.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

"Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно", – добавило ГБР.

Еще правоохранители заявили, что этой семье в том числе принадлежат такие состояния: 30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, девять элитных авто, корпоративные права на 48 млн грн и гостинично-ресторанный комплекс на почти 3000 "квадратів" в одном из парков Хмельницкого.

А за рубежом в собственности семьи находится недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции, на валютных счетах за пределами Украины – почти $2,3 млн, сообщило ведомство.

При этом все вышеперечисленное чиновники не вносили в свои ежегодные декларации, отметило ГБР.

В общем, идет следствие, правоохранители устанавливают других должностных лиц и членов семьи, которые могут быть причастны к делу.

Решается вопрос о подозрении чиновникам по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение.

Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы с конфискацией.