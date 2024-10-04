"Заробили на ухилянтах понад 40 млн грн". СБУ заявила про викриття схеми – фото

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про знешкодження масштабного злочинного угрупування, котре заробило понад 40 млн грн на схемах для осіб, які уникають мобілізації.

За даними слідства, під час обшуків у Київській і Харківській областях у фігурантів вилучили понад 1000 медичних довідок і бланків військово-облікових документів для ухилянтів, а також 250 підроблених печаток і штампів та гроші, що могли бути одержані злочинним шляхом.

СБУ заявляє: підозрювані допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі сфальсифікованих документів військово-лікарських комісій – і для цього облаштували у своїх оселях підпільні типографії, де й виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров'я.

Готові підробки підозрювані подавали до ТЦК для зняття ухилянтів з обліку, коштували такі послуги $8000-$12000 з одного клієнта – і загалом на схемі фігурантам вдалося заробити понад 40 млн грн, стверджують правоохоронці.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Потенційних учасників схеми шукали через особисті зв'язки, зокрема серед чинних військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби, зазначило відомство.

Загалом, 14 фігурантів затримали за місцями проживання. Їм оголосили підозри за такими статтями:

→ перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб;

→ зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

→ ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану.

Підозрюваним загрожує до 10 років тюрми. Розслідування триває.

Фото: СБУ

Фото: СБУ