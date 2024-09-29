На Одещині розкрили схему виїзду за кордон призовників за системою "Шлях" – ДПСУ

Попередньо, у такий спосіб за кордон виїхало щонайменше сім чоловіків

Фото: ДПСУ

В Одеській області правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення призовників за кордон через систему "Шлях", повідомила Державна прикордонна служба.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Організатором називають колишнього керівника однієї з логістичних компаній області.

За даними слідства, чоловік за гроші вносив неправдиві відомості до системи "Шлях" – і так люди безперешкодно виїзждали за кордон через пункти пропуску, але вже не поверталися назад.

Водії залишали автівки за кордоном, а з часом до України на них приїжджали геть інші особи, пояснює ДПСУ.

Попередньо, за такою схемою за кордон виїхало щонайменше сім чоловіків.

Загалом, чоловік отримав підозру у незаконному переправленні людей за кордон та несанкціонованих діях з даними в автоматизованих системах. Максимально йому загрожує дев'ять років тюрми з конфіскацією майна, а також позбавленням права обіймати певні посади.

Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою із правом внести 1,8 млн грн застави.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці виявили предмети, що є доказами та підтверджують незаконну діяльність, зауважують прикордонники:

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

У червні за системне порушення правил перетину кордону Укртрансбезпека відключила на три місяці від системи "Шлях" шість перевізників.

У вересні ДБР повідомило про підозру правоохоронниці з Волині: за його даними, жінка допомагала злочинній групі переправляти до Польщі чоловіків призовного віку – і загалом так "вивезли" понад 30 ухилянтів.

Дивіться також: ДПСУ: Уродженець Курщини, громадянин України намагався незаконно виїхати у сховку – відео, фото