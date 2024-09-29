В Одесской области раскрыли схему выезда за границу призывников по системе "Шлях" – ГПСУ

Предварительно таким образом за границу выехало по меньшей мере семь мужчин

Фото: ГНСУ

В Одесской области правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки призывников за границу через систему "Шлях", сообщила Государственная пограничная служба.

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Организатором называют бывшего руководителя одной из логистических компаний области.

По данным следствия, мужчина за деньги вносил ложные сведения в систему "Шлях" – и так люди беспрепятственно выезжали за границу через пункты пропуска, но уже не возвращались назад.

Водители оставляли автомобили за границей, а со временем в Украину на них приезжали другие лица, объясняет ГПСУ.

Предварительно, по такой схеме за границу выехало не менее семи мужчин.

В целом мужчина получил подозрение в незаконной переправке людей за границу и несанкционированных действиях с данными в автоматизированных системах. Максимально ему грозит девять лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также лишением права занимать определенные должности.

Подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внести 1,8 млн грн залога.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители обнаружили предметы, являющиеся доказательствами и подтверждающими незаконную деятельность, отмечают пограничники.

Фото: ГНСУ

Фото: ГНСУ

Фото: ГНСУ

В июне за системное нарушение правил пересечения границы Укртрансбезопасность отключила на три месяца от системы "Шлях" шесть перевозчиков.

В сентябре ДБР сообщило о подозрении правоохранительнице из Волыни: по его данным, женщина помогала преступной группе переправлять в Польшу мужчин призывного возраста – и в общей сложности так "вывезли" более 30 уклонистов.

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