Государственная пограничная служба сообщила: на Одесщине в тайнике в грузовике 37-летний украинский гражданин, уроженец Курской области, который хотел скрыто доехать до границы Молдовы за 1000 евро.

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Инцидент произошел на автодороге Одесса-Рени – пограничники совместно с полицейскими задержали 36-летнего водителя грузовика – по их данным, он попытался скрытно подвезти к молдовской границе своего пассажира.

Для этого он оборудовал под багажным отсеком своего грузовика тайник – и туда разместил своего клиента, 37-летнего гражданина Украины, жителя Харьковщины, что стоило последнему 1000 евро, пишет ГПСУ.

Ведомство добавляет фото тайника с мужчиной:

Фото: ГПСУ

"Планировал ли нарушитель вернуться вернуться в свое место рождения – Курской области или все же в соседнюю страну – Молдову, точно неизвестно", – пишут пограничники.

Водитель задержан – ему объявили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, а грузовик изъяли. Максимально мужчине грозит девять лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности до трех лет.

На пассажира составили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы – дело направлено в суд. Максимальное наказание – 15 суток административного ареста с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Фото: ГПСУ

В начале сентября пограничники задержали группу мужчин, которые, пытаясь незаконно пересечь границу с Беларусью, едва не подорвались на минах.

Также ГНСУ сообщила, что украинец пытался пешком незаконно пересечь границу с Румынией, но едва не стал добычей для диких животных.

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