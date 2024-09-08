Украинец решил горами дойти до Румынии: по дороге отравился, пытались напасть дикие звери

Пограничники (Фото: ГПСУ)

Украинец пытался пешком незаконно перейти границу с Румынией в горах, но едва не стал добычей для диких животных, сообщают в Госпогранслужбе.

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К пограничникам обратился отец 21-летнего парня. По его словам, тот насмотрелся видеоинструктажей о горных походах и захотел перейти в Румынию, но уже четыре дня не выходил на связь.

Пограничники подняли вертолет, задействовали дрон и горно-поисковую команду. Поиски продолжались 11 часов, а когда мужчину разыскали, он пытался убежать от охранников границы.

Пограничники накормили и напоили мужчину, который уже полтора дня был голодным. Он рассказал, что на него пытались напасть дикие звери, а еще он отравился, вероятно, водой из ручейка.

"Это оказалось гораздо сложнее, чем я себе представлял. Я уже не ел ничего около полутора суток, я бы наверняка там "загнулся". Ночью какое-то дикое животное пыталось напасть, но я испугал его фонариком. Слышал медведей, но пытался тихонько мимо пройти. Когда ветер дул, я шел", – рассказал мужчина.

Пограничники доставили мужчину в пограничное подразделение и составили админпротокол.

Чаще всего мужчины незаконно пересекают границу в Одесской области.

4 сентября задержали одного из тех, кто помогал бежать нардепу Артему Дмитруку. Его отправили под стражу на два месяца с 5 млн грн залога.

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