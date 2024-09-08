Українець вирішив горами дійти до Румунії: дорогою отруївся, намагались напасти дикі звірі

Прикордонники (Фото: ДПСУ)

Українець намагався пішки незаконно перетнути кордон із Румунією, але ледве не став здобиччю для диких тварин, повідомляють у Держприкордонній службі.

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До прикордонників звернувся батько 21-річного хлопця. За його словами, той надивився відеоінструктажів про гірські походи та захотів перейти в Румунію, але вже чотири дні не виходив на зв'язок.

Прикордонники підняли вертоліт, залучили дрон та гірсько-пошукову команду. Пошуки тривали 11 годин, а коли чоловіка розшукали, то він намагався втекти від охоронців кордону.

Прикордонники нагодували та напоїли чоловіка, який вже півтори доби був голодним. Він розповів, що на нього намагалися напасти дикі звірі, а ще він отруївся, ймовірно, водою із потічка.

"Це виявилося набагато складніше, ніж я собі уявляв. Я вже не їв нічого півтори доби, я б напевно там "загнувся". Вночі якась дика тварина намагалася напасти, але я злякав її ліхтариком. Чув ведмедів, але намагався тихенько повз них пройти. Коли вітер віяв, я йшов", – розповів чоловік.

Прикордонники доставили чоловіка у прикордонний підрозділ та склали адмінпротокол.

Найчастіше чоловіки незаконно перетинають кордон в Одеській області.

4 вересня затримали одного з тих, хто допомагав втекти нардепу Артему Дмитруку. Його відправили під варту на два місяці із 5 млн грн застави.

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