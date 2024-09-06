Мужчины чуть не подорвались на минах, пытаясь сбежать в Беларусь. Их передали ТЦК – видео

Пограничник ГПСУ (Фото: Пресс-служба ГПСУ)

Пограничники задержали группу мужчин, которые, пытаясь незаконно пересечь границу с Беларусью, едва не подорвались на минах. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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"Пограничники не только не допустили нарушения границы, но и сохранили жизнь людей", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как пограничный наряд пытается задержать мужчин – те, как утверждает ГПСУ, направляются в сторону заминированной местности.

В конце концов нарушителей задержали. Их передали территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

В июле 2024 года представитель ГПСУ Демченко заявил, что работники ТЦК могут находиться на пограничных пунктах пропуска – к ним пограничники могут обратиться за помощью, если возникают вопросы относительно документов или информации о людях, пересекающих границу.

По словам Демченко, мужчины готовы платить "перевозчикам" от $3000 до $20 000 за то, чтобы их вывезли из Украины.

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