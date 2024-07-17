Служащие ТЦК могут быть на пунктах пропуска на границе, помогают пограничникам – ГПСУ

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Служащие территориальных центров комплектования могут находиться на пограничных пунктах пропуска – к ним пограничники могут обратиться за помощью, если возникают вопросы, касающиеся документов или информации о людях, пересекающих границу. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в интервью Радио Свобода.

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"В отдельных пунктах пропуска, в отдельные часы могут присутствовать представители ТЦК, но они не участвуют в мероприятиях пограничного контроля", – сказал он.

По словам спикера, служащие ТЦК находятся на пунктах пропуска для того, чтобы помочь пограничникам, если возникают вопросы документов или информации о людях, пересекающих государственную границу.

В таких случаях пограничники могут обратиться к сотрудникам военкомата, находящихся в пунктах пропуска, пояснил Демченко.

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Чиновник заявил, что повестки на пограничных переходах "массово, открыто или не открыто" не выдают, потому что служащие ТЦК не принимают участия в пограничном контроле.

Он добавил: сотрудники ГПСУ могут обратиться в Национальную полицию, чтобы те доставили человека в ТЦК – если этот гражданин подан в розыск правоохранителям (это может отражаться в реестре в системе "Оберег").

С 17 июля все мужчины в возрасте от 18 до 60 должны иметь военно-учетный документ при пересечении границы. С начала введения этого нововведения на границе уже есть десятки отказов, но снижение количества пересечений не фиксируется.

17 июля истечет 60-дневный срок, который военнообязанным украинцам давали на обновление данных.

Их все еще нужно обновить, но только в территориальных центрах комплектования и приложении "Резерв+" – по сей день можно было и в центрах предоставления административных услуг.

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